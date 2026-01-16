Soprasotto - mostra d’arte contemporanea a cantina Moros con rito del simposio
Soprasotto, la mostra d’arte contemporanea presso Cantina Moros a Guagnano, offre un’occasione di scoperta tra creatività e tradizione. Attraverso opere artistiche e il rito del simposio, l’evento invita i visitatori a un confronto tra pratiche culturali e innovazione, in un ambiente dedicato alla valorizzazione del territorio e del patrimonio enologico locale.
GUAGNANO – Cantina Moros presenta SOPRASOTTO, una mostra che unisce arte contemporanea e cultura del vino in un'esperienza sensoriale unica. Gli spazi storici della cantina ospiteranno due percorsi espositivi. Al piano di superficie, "Charabia" di Alessandra Guttagliere, otto grandi dipinti che. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche: L'arte contemporanea dialoga con l'antico: "Stratigrafie" in mostra a Salerno
Leggi anche: Bisaccia, mostra di arte contemporanea "Omnia Arte" promossa dall’associazione BADIART
Soprasotto - mostra d’arte contemporanea a cantina Moros con rito del simposio - GUAGNANO – Cantina Moros presenta SOPRASOTTO, una mostra che unisce arte contemporanea e cultura del vino in un'esperienza sensoriale unica. lecceprima.it
https://www.primopiano.info/2025/12/25/larte-di-stare-in-bilico-tra-assenze-memorie-e-profezie/ Grazie, Lucia Anelli! Ultimi giorni per visitare DOVE NON SIAMO STATI al Museo Archeologico di Santa Scolastica di Bari, mostra collettiva a cura di Giuliana Sc - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.