Soprasotto - mostra d’arte contemporanea a cantina Moros con rito del simposio

Soprasotto, la mostra d’arte contemporanea presso Cantina Moros a Guagnano, offre un’occasione di scoperta tra creatività e tradizione. Attraverso opere artistiche e il rito del simposio, l’evento invita i visitatori a un confronto tra pratiche culturali e innovazione, in un ambiente dedicato alla valorizzazione del territorio e del patrimonio enologico locale.

https://www.primopiano.info/2025/12/25/larte-di-stare-in-bilico-tra-assenze-memorie-e-profezie/ Grazie, Lucia Anelli! Ultimi giorni per visitare DOVE NON SIAMO STATI al Museo Archeologico di Santa Scolastica di Bari, mostra collettiva a cura di Giuliana Sc - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.