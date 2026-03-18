Il Fisco ha annunciato un incremento delle imposte e delle procedure burocratiche che coinvolge circa 300 sagre umbre. Le manifestazioni, che celebrano piatti tipici come polenta, porchetta, strangozzi e dolci tradizionali, dovranno affrontare nuove regole fiscali. La misura interessa eventi che rappresentano un elemento centrale della cultura locale e che richiedono un maggiore adempimento amministrativo.

Dalla polenta alla porchetta, dagli strangozzi alla torta al testo: le sagre sono da sempre il cuore pulsante della comunità umbra. Ma dal 1° gennaio di quest’anno qualcosa è cambiato profondamente, e non tutti ne sono ancora consapevoli. La riforma fiscale del Terzo Settore (che in verità risale al 2017 ma che ha subìto un importante aggiornamento) con l’articolo 79 del relativo codice promette da un lato maggiore trasparenza, ma rischia di complicare la vita alle associazioni che ogni anno organizzano questi eventi. Partiamo da un fatto: nel periodo tra marzo 2024 e marzo 2025, in Umbria si sono svolte 114 sagre e 171 feste popolari. Quasi trecento eventi all’anno, insomma, un numero che fa capire quale sia la portata di questi eventi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arriva la "stretta" del Fisco. Stangata per le 300 sagre umbre. Aumentano imposte e burocrazia

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