Reati ambientali arriva la stretta | aumentano le aggravanti Reclusione fino a 12 anni per l’inquinamento

Da ilsole24ore.com 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il decreto legislativo 231 ha introdotto nuove aggravanti per i reati ambientali, rafforzando le sanzioni. Ora, il commercio di prodotti inquinanti e la produzione abusiva di ozono e gas serra sono penalmente rilevanti, con possibili reclusioni fino a 12 anni. Questa misura mira a intensificare la tutela dell’ambiente e a prevenire comportamenti dannosi, rafforzando il quadro normativo in materia di reati ambientali in Italia.

Introdotta aggravante sul Dlgs 231. Sanzionato il commercio di prodotti inquinanti e la produzione abusiva di ozono e gas serra. Lesioni e morte: pene più alte. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

reati ambientali arriva la stretta aumentano le aggravanti reclusione fino a 12 anni per l8217inquinamento

© Ilsole24ore.com - Reati ambientali, arriva la stretta: aumentano le aggravanti. Reclusione fino a 12 anni per l’inquinamento

Leggi anche: Caivano: inquinamento, una control room per i reati ambientali. Quintali di rifiuti in fiamme costano le manette a un 57enne di Acerra

Maxi rogo della Torre dei Moro a Milano: la pm chiede condanne fino a 8 anni di reclusione per 12 personeNel processo relativo al maxi incendio della Torre dei Moro a Milano nel 2021, la pubblica accusa ha richiesto condanne fino a otto anni di reclusione per dodici imputati.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Il decreto Terra dei Fuochi e la riforma dei reati ambientali.; Reati ambientali e responsabilità 231: primo sì al decreto UE; Contro i delitti ambientali la repressione serve, ma non basta; Quando una sanzione amministrativa diventa reato?.

La Puglia è la seconda regione per reati ambientali. Maglia nera per BariLa Puglia è seconda in Italia per reati ambientali, dietro la Campania, prima per ordinanze di custodia cautelare legate alle ecomafie e terza per reati nel ciclo dei rifiuti. E' lo scenario ... rainews.it

Reati ambientali , +58% in un anno: Udine la provincia peggiore con 355 casiDal punto di vista territoriale, la provincia di Udine risulta quella con il maggior numero di reati ambientali: 355 illeciti complessivi, 201 persone denunciate, un arresto e 64 sequestri. Udine è ... ilgazzettino.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.