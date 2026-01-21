Reati ambientali arriva la stretta | aumentano le aggravanti Reclusione fino a 12 anni per l’inquinamento
Il decreto legislativo 231 ha introdotto nuove aggravanti per i reati ambientali, rafforzando le sanzioni. Ora, il commercio di prodotti inquinanti e la produzione abusiva di ozono e gas serra sono penalmente rilevanti, con possibili reclusioni fino a 12 anni. Questa misura mira a intensificare la tutela dell’ambiente e a prevenire comportamenti dannosi, rafforzando il quadro normativo in materia di reati ambientali in Italia.
Introdotta aggravante sul Dlgs 231. Sanzionato il commercio di prodotti inquinanti e la produzione abusiva di ozono e gas serra. Lesioni e morte: pene più alte. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
