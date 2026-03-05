Sagre umbre buco nei dati | Non sappiamo se i prodotti sono davvero locali

Questa mattina l’Aula di Palazzo Cesaroni ha ascoltato la relazione del Comitato statutario sulla legge regionale che regola sagre e feste popolari. La discussione ha evidenziato un vuoto nei dati disponibili, che non permettono di verificare se i prodotti utilizzati siano effettivamente locali. La relazione sottolinea la mancanza di informazioni precise e aggiornate a riguardo.

Il Comitato di controllo bacchetta la Giunta: mancano dati su filiera corta, premio "Sagra Eccellente" e verifiche dei Comuni L'Aula di Palazzo Cesaroni ha preso atto questa mattina della relazione del Comitato statutario per il controllo e la valutazione riguardo l'attuazione della legge regionale che disciplina sagre e feste popolari (legge n.22015). Un esame che ha portato alla luce "significative carenze informative", le quali di fatto impediscono di comprendere se la norma stia centrando i suoi obiettivi principali. La relazione della Giunta, secondo il Comitato, non consente una valutazione completa sull'efficacia qualitativa della legge.