La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino tunisino senza documenti vicino alla Stazione Ferroviaria di Vibo-Pizzo. L’uomo, privo di documenti di identità, è stato condotto in carcere e dovrà scontare una pena di otto mesi. L’operazione si è svolta senza incidenti, e l’arresto è stato notificato sul posto.

La Polizia di Stato ha eseguito un ordine di carcerazione nei pressi della Stazione Ferroviaria Vibo-Pizzo. Un cittadino tunisino, ricercato dal 2023, è stato arrestato per espiazione di pena residua. L’uomo, residente in Germania ma privo di documenti al momento del controllo, era già stato espulso nel 2016. Il suo rientro illegale in Italia nel 2020 ha scatenato la ricerca che si è conclusa con l’arresto. Il soggetto sarà tradotto nella Casa Circondariale di Vibo Valentia. Dovrà scontare gli otto mesi di reclusione residui derivanti da una sentenza di condanna precedente. Dall’espulsione al ritorno irregolare. La storia di questo individuo inizia molto prima dell’arresto recente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arresto a Vibo-Pizzo: tunisino senza documenti, 8 mesi

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