Immigrazione clandestina a Viterbo arresto ed espulsione in Tunisia | erano senza documenti
Il 13 gennaio 2026, a Viterbo, la Polizia di Stato ha rintracciato e arrestato due cittadini stranieri senza documenti in regola. Gli individui sono stati successivamente espulsi verso la Tunisia, evidenziando le attività di controllo e contrasto all’immigrazione irregolare nella zona. Queste operazioni sono parte delle misure volte a garantire la sicurezza e la legalità sul territorio nazionale.
Nella giornata di ieri, 13 gennaio 2026, due stranieri in posizione irregolare sul territorio nazionale sono stati rintracciati dalla Polizia di Stato nel capoluogo. In particolare, gli agenti della Squadra Volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, impiegati in servizio di.
