Immigrazione clandestina a Viterbo arresto ed espulsione in Tunisia | erano senza documenti

Il 13 gennaio 2026, a Viterbo, la Polizia di Stato ha rintracciato e arrestato due cittadini stranieri senza documenti in regola. Gli individui sono stati successivamente espulsi verso la Tunisia, evidenziando le attività di controllo e contrasto all’immigrazione irregolare nella zona. Queste operazioni sono parte delle misure volte a garantire la sicurezza e la legalità sul territorio nazionale.

Favoriva l'immigrazione clandestina, arrestato 47enne trafficante eritreo - BERGAMO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Bergamo ha arrestato un uomo di origine eritrea residente a Milano, 47 anni, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e concorso nella produzione ... iltempo.it

Sei membri dell’equipaggio sono accusati di favoreggiamento aggravamento dell’immigrazione clandestina per il soccorso di 27 naufraghi a bordo del mercantile Maersk/Etienne. «Chat e intercettazioni sono state usate in maniera strumentale per alimentare facebook

RIPRISTINIAMO IL REATO DI IMMIGRAZIONE CLANDESTINA Abbiamo normalizzato la clandestinità. Non ci fa più specie. In Italia l’immigrazione clandestina non è più un reato da lustri. Il cosiddetto “reato di clandestinità”, introdotto nel 2009, è stato depenal x.com

