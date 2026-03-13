Torre Annunziata arrestato latitante del clan Gionta | si nascondeva sotto un rudere

Questa mattina a Torre Annunziata, i carabinieri hanno catturato un uomo di 37 anni, Pasquale Romito, ritenuto affiliato al clan camorristico Gionta. Il latitante si nascondeva sotto un rudere e l’arresto è stato il risultato di un’operazione sul territorio. Romito era ricercato da tempo e ora si trova in custodia.

Blitz dei carabinieri questa mattina a Torre Annunziata, dove è stato arrestato un latitante di 37 anni, Pasquale Romito, ritenuto affiliato al clan camorristico Gionta, attivo nell’area oplontina e nei comuni limitrofi. L’uomo era irreperibile dal luglio 2025, quando si era sottratto all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Il provvedimento riguardava complessivamente 19 indagati, ritenuti legati allo stesso sodalizio criminale e accusati, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, traffico di droga, reati in materia di armi ed estorsione. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Torre Annunziata, arrestato latitante del clan Gionta: si nascondeva sotto un rudere Articoli correlati Arrestato latitante del clan Gionta a Torre Annunziata: irreperibile dal luglio 2025I Carabinieri del Nucleo Investigativo, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, lo hanno catturato in un cunicolo nascosto... Cunicolo segreto: arrestato il latitante del clan GiontaUn 37enne affiliato al clan Gionta è stato catturato dopo mesi di latitanza, nascosto in un cunicolo segreto all’interno di un rudere abbandonato. Tutto quello che riguarda Torre Annunziata Temi più discussi: Blitz anticamorra a Torre Annunziata, arrestato Pasquale Romito: era latitante dal 15 luglio; Torre Annunziata, arrestato latitante clan Gionta: era sfuggito al blitz anticamorra del luglio scorso; Torre Annunziata, arrestato colonnello del clan: catturato Pasquale Romito; Pompei: maltrattava i genitori per i soldi della droga, arrestato latitante. Torre Annunziata, arrestato il latitante Pasquale Romito del clan Gionta: scovato in cunicolo sotto rudereTorre Annunziata (Napoli) – Otto mesi di latitanza terminati in un nascondiglio scavato sotto un rudere abbandonato. I carabinieri del nucleo investigativo ... pupia.tv Torre Annunziata, arrestato latitante del clan Gionta: era nascosto in un cunicolo di un rudereL’uomo accedeva al nascondiglio attraverso una botola realizzata nell’appartamento di un incesurato ... napoli.repubblica.it Torre Annunziata piange Sofia Milillo, morta a 10 anni dopo la malattia. Borrelli: “Il suo sorriso resterà nel cuore della comunità” Un grande dolore ha colpito la comunità di Torre Annunziata, sconvolta dalla scomparsa della piccola Sofia Milillo, la bambina di s - facebook.com facebook