Arif | solo 45 assunzioni in tre anni i sindacati non ci

Negli ultimi tre anni, l’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali ha effettuato solo 45 assunzioni. Nonostante gli incontri tra l’assessore all’Agricoltura, i dirigenti dell’ente e le rappresentanze sindacali, la questione della stabilizzazione del personale resta irrisolta. La discussione si è tenuta il 9 marzo scorso, ma non sono stati raggiunti accordi definitivi.

La questione della stabilizzazione del personale dell’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (Arif) rimane irrisolta, nonostante gli incontri svoltisi il 9 marzo scorso tra l’assessore all’Agricoltura Francesco Paolicelli, i vertici dell’ente e le organizzazioni sindacali. I consiglieri regionali di Forza Italia Paolo Dell’Erba e Marcello Lanotte hanno espresso forte scetticismo riguardo alle rassicurazioni ricevute, definendole come semplici promesse non mantenute nel tempo. L’incontro ha prodotto un esito che viene definito magrissimo dai due politici: la Regione sembra voler procedere solo con una proroga triennale della graduatoria a tempo determinato per i 360 dipendenti dell’agenzia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Arif: solo 45 assunzioni in tre anni, i sindacati non ci Articoli correlati Eurosets innova il biomedicale: "Altre 100 assunzioni in tre anni"di Maria Silvia Cabri MEDOLLA (Modena) Introdurre innovazione nelle soluzioni convenzionali: questa la mission di Eurosets con sede a Medolla... Leggi anche: Crisi Tirso, due lavoratori su tre ancora a casa. I sindacati: "Non assumere solo con logiche di mercato"