Crisi Tirso due lavoratori su tre ancora a casa I sindacati | Non assumere solo con logiche di mercato

A causa della crisi del Tirso, ancora due lavoratori su tre sono senza lavoro e restano a casa. I sindacati chiedono alle aziende di non assumere solo secondo le regole del mercato, soprattutto quando ricevono incentivi pubblici o vantaggi speciali. Le imprese che ottengono aiuti pubblici o hanno privilegi come l’area extradoganale non dovrebbero assumere senza considerare altri aspetti, sostengono i rappresentanti dei lavoratori.

Le cifre in possesso di Cgil. In un'azienda colloqui a 45 persone: 15 rispettavano i requisiti, ma solo una ha ottenuto un posto di lavoro. Il sindacato: "Non restare avulsi dal contesto territoriale mentre ci si avvale di incentivi pubblici" "Le imprese che beneficiano a vario titolo di incentivi pubblici o di vantaggi competitivi superiori come l'area extradoganale non devono assumere richiamandosi alle sole logiche del mercato", scrivono i sindacati. I lavoratori dell'ex Tirso continuano ad avere difficoltà a trovare un nuovo impiego dopo la crisi che ha colpito lo stabilimento muggesano.