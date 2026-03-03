Eurosets innova il biomedicale | Altre 100 assunzioni in tre anni

Eurosets, azienda con sede a Medolla in provincia di Modena, si occupa di sviluppare soluzioni innovative nel settore biomedicale. Nei prossimi tre anni, ha pianificato di effettuare almeno 100 assunzioni per sostenere la crescita e l’evoluzione delle proprie tecnologie. L’azienda si distingue nel panorama italiano per il suo impegno nel rinnovare le metodologie tradizionali.

di Maria Silvia Cabri MEDOLLA (Modena) Introdurre innovazione nelle soluzioni convenzionali: questa la mission di Eurosets con sede a Medolla (Modena), eccellenza italiana nel biomedicale. Una storia di oltre trent’anni, una gamma di prodotti tecnologicamente avanzati riconosciuti a livello internazionale e una visione futura orientata alla crescita sostenibile, alla ricerca clinica e alla soddisfazione delle esigenze di cura dei pazienti. Come spiega Antonio Petralia, executive vicepresident e Ceo. Un ‘ecosistema’ tra ricerca clinica e produzione industriale: come nasce Eurosets? "È stata fondata nel 1991, grazie all’iniziativa imprenditoriale dei coniugi Pietro e Vanna Vescovini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

