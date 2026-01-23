La città piange Carla Musazzi Re Depaolini, decana dell’imprenditoria italiana e figura di rilievo nel settore calzaturiero. A 107 anni, si è spenta nella notte, lasciando un’eredità di passione e dedizione. Fondatrice e cuore della Rede, ha contribuito a plasmare l’identità industriale della zona, rappresentando un esempio di impegno e tenacia nel mondo dell’impresa.

La città saluta una delle sue figure più straordinarie e simboliche. Si è spenta nella notte, all’età di 107 anni, Carla Musazzi Re Depaolini, storica proprietaria e anima del calzificio Rede, azienda che per decenni ha rappresentato il cuore industriale della "Città della calzatura". Con lei se ne va un pezzo autentico di Novecento italiano, vissuto da protagonista con rigore, visione e una determinazione fuori dal comune. Conosciuta da tutti come "Donna Carla" o "la regina delle calze", Carla Musazzi è stata una pioniera assoluta dell’ imprenditoria femminile in un’epoca in cui guidare un’azienda era quasi esclusivamente prerogativa maschile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pioniera dell’imprenditoria. Si è spenta a 107 anni. Carla Musazzi Re Depaolini. Cuore e anima della Rede

Parabiago, morta a 107 anni Carla Musazzi: addio alla leggenda dell’imprenditoriaParabiago piange la scomparsa di Carla Musazzi Re Depaolini, ex proprietaria della Rede, storica azienda calzaturiera della città.

Argomenti discussi: Pioniera dell’imprenditoria. Si è spenta a 107 anni. Carla Musazzi Re Depaolini. Cuore e anima della Rede; Addio ad Arnaldo Manini: l’Umbria piange il pioniere dell’industria.; Vago Spa pioniera nelle certificazioni internazionali sulla sostenibilità; Loredana Paparelli, 70 anni, pioniera del fitness e dell'emancipazione: Per mio padre lo sport non era una professione dignitosa per una donna. Il mio ex mi voleva più mamma e meno imprenditrice. Io? Non potevo rinunciare a ciò che ero.

