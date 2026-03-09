Una frana si è verificata al confine dell’area del Muos, il sistema di comunicazioni satellitari militari statunitensi, situato in contrada Ulmo a Niscemi. L’incidente si è verificato nella zona che delimita il sito, senza ulteriori dettagli su eventuali danni o conseguenze immediatamente rilevanti. La zona rimane sotto osservazione da parte delle autorità competenti.

Una frana è avvenuta al limite dell’area che ospita il il Muos (Mobile user objective system) il sistema di comunicazioni satellitari militari statunitensi in contrada Ulmo a Niscemi (Caltanissetta). «Si notano i movimenti franosi proprio a pochissima distanza dalle parabole del Muos», dicono gli attivisti del movimento No Muos, che da anni contestano la presenza della base Usa, nel cuore dell’area della Sughereta, in territorio niscemese. "Sia chiaro - scrivono i No Muos - sarebbe una bella notizia. Se non fosse che il cambiamento minimo della traiettoria di quelle parabole diventerebbe un grave problema per l’incolumità umana e non umana. Adesso cosa si farà: si penserà alla sicurezza delle persone, o si darà precedenza alla guerra?». 🔗 Leggi su Feedpress.me

Frana al confine dell'area del Muos a Niscemi

