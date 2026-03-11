Sanremo Forever | 5 euro per rivivere la storia del Festival

Questa sera alle 21:30, il teatro La Perla di Montegranaro ospita l’evento musicale

Il teatro La Perla di Montegranaro si prepara ad ospitare questa sera, mercoledì 11 marzo alle ore 21:30, un evento musicale che celebra la storia del Festival di Sanremo attraverso le note della band Sanremo Forever. Con un biglietto accessibile a soli cinque euro, acquistabile tramite il circuito Vivaticket, l’iniziativa punta a valorizzare il patrimonio culturale locale offrendo un’esperienza di intrattenimento di qualità. La musica come motore di coesione sociale nel territorio. L’appuntamento serale rappresenta molto più di un semplice concerto; è una dichiarazione d’intenti sulla vitalità dei centri storici delle Marche. Il teatro La Perla, situato nel cuore di Montegranaro, diventa il palcoscenico dove la tradizione musicale italiana incontra la comunità locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

