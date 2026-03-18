Aprilia SR GT 400 è uno scooter crossover sportivo che si ispira alle competenze motociclistiche del marchio, dotato di un motore monocilindrico da 400 cc con 36 cavalli. È stato sottoposto a una serie di test per valutarne le prestazioni e il comportamento su strada. Il veicolo si propone come una soluzione versatile per chi cerca stile, sportività e funzionalità in un unico prodotto.

Una moto mascherata da scooter o uno scooter mascherato da moto? È il dilemma che vien da chiedersi quando si muovono i primi passi con l’SR GT 400, mezzo spiccatamente sportivo di casa Aprilia. Trae ispirazione dal sapere motociclistico del brand non solo a livello filosofico, bensì anche tecnico, con una dotazione che non sfigurerebbe nemmeno su una moto di media cilindrata. Aprilia SR GT 400 arriverà nelle concessionarie ufficiali italiane a partire dalla fine di marzo 2026 ad un prezzo di 6.750 euro nelle colorazioni Rugged Black, Boulder Grey e Dusty Grey, oltre alla versione Rally Replica (6.950 euro) che richiama i successi della Tuareg Rally con finiture oro e rosse. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Aprilia SR GT 400: la prova dello scooter crossover sportivo

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