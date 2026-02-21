ecco aprilia sr gt 400 il crossover emoziona

Aprilia presenta il nuovo SR GT 400, un crossover che promette di entusiasmare gli appassionati di moto. La casa italiana ha deciso di puntare su un design moderno e prestazioni robuste, ideali per affrontare anche terreni accidentati. La novità arriva in un momento di grande fermento per il marchio, che vuole conquistare nuovi clienti con questa proposta versatile. La strada è pronta: ora tocca ai motociclisti provarlo.

Aprilia 2026: in altre parole una raffica di novità. Di belle sorprese, di modelli destinati a raccontare un anno e una stagione dalle emozioni forti. Di sicuro in casa Aprilia i riflettori sono tutti puntati sulla novità assoluta Aprilia SR GT 400, lo scooter che racchiude in sé tutto il sapere motociclistico diAprilia. Progettato per primeggiare sull’asfalto di tutti i giorni e sulle strade menobattute, SR GT 400 è un crossoverpotente e leggero, che offre divertimento nella guida e un controllo totale, grazie a una ciclistica rigorosa e a un equipaggiamento elettronico davera moto sportiva. La brillantezza di SR GT 400 è assicurata da un rapportopesopotenza ai vertici della categoria: 186 kg in ordine di marcia per 36 CV erogati dal suo mono 4 valvole, iniezione e raffreddato a liquido.🔗 Leggi su Quotidiano.net

Ecco la Rs-Gp 2026 dell’ex campione del mondo e Bezzecchi. Aprilia, Leone a caccia. Martin vuole tornare reLa RS-GP 2026 di Aprilia si presenta come una moto competitiva, con Jorge Martin e Marco Bezzecchi pronti a sfidare i grandi nomi del motociclismo.

Nino Vialli emoziona: «Juve Cremonese la partita di Gianluca. Ecco per chi avrebbe tifato mio fratello…»Nino Vialli commenta la partita tra Juventus e Cremonese, dedicandola a suo fratello Gianluca.

New 2026 Aprilia SR GT 400 - Best Practical Crossover Scooter

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.