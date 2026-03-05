Arriva sul mercato Aprilia SR GT 400

Sul mercato arriva il nuovo Aprilia SR GT 400, uno scooter crossover che combina caratteristiche da motocicletta con funzionalità urbane. Il modello è stato annunciato dalla casa produttrice e può essere prenotato online. Aprilia ha sviluppato questo scooter integrando nel progetto elementi di design e tecnologia che richiamano la tradizione motociclistica del marchio. La produzione e la disponibilità sul mercato sono attese a breve.

False recensioni online, ok alle nuove norme. Santanchè: Storico traguardo per Pmi e consumatori A Laura Valente il premio Maria Callas: manager della cultura 2026. Premiazione a New York il 7 marzo NOALE (VENEZIA) (ITALPRESS) – Aprilia SR GT 400, il nuovissimo crossover che porta nel mondo scooter la filosofia progettuale, l’innovazione e il sapere motociclistico che hanno reso Aprilia un’icona su strada e in off-road, è prenotabile online su Aprilia.Com. Aprilia SR GT 400 abbina una ciclistica rigorosa – progettata da chi ha costruito moto straordinarie, dominatrici sia su asfalto che in fuoristrada – e un completo equipaggiamento tecnologico, a un potente mono di 400 cc, 4 valvole e raffreddato a liquido da 36 CV di potenza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Ecco Aprilia. SR GT 400. Il crossover emoziona Leggi anche: Aprilia SR GT 400, scatta il prebooking: motore da 36 Cv e prezzo da 6.750 euro New Aprilia SR GT 400 |TM Aggiornamenti e notizie su Arriva sul mercato Aprilia SR GT 400. Discussioni sull' argomento Tra cadute e colpi di scena: Bezzecchi firma la prima pole 2026, Aprilia brilla, Bagnaia nei guai; ZXMoto arriva in Europa: la nuova sfida cinese nel mercato moto; Motomondiale riparte in Thailandia, Marc Marquez a caccia del decimo titolo. Bagnaia in cerca del riscatto; MotoGP, tutti i piloti per il Mondiale 2026: la griglia completa. Arriva sul mercato Aprilia SR GT 400NOALE (VENEZIA) - Aprilia SR GT 400, il nuovissimo crossover che porta nel mondo scooter la filosofia progettuale, l'innovazione e il sapere motociclistico che hanno reso Aprilia un'icona su strada e ... laprovinciacr.it Cielo giallo su Napoli: cosa sta succedendo La risposta arriva dal Sahara - facebook.com facebook La stagione 2026 del ciclismo entra nel vivo. Arriva uno degli appuntamenti più affascinanti dell’anno: le Strade Bianche Tadej Pogacar, dopo aver vinto le ultime due edizioni, è il grande favorito #ciclismo #stradebianche #Pogacar x.com