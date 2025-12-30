Firenze | approvato il bilancio del Comune Con 1,1 miliardi d’investimenti

Il Comune di Firenze ha approvato il bilancio 2023, che prevede investimenti per circa 1,1 miliardi di euro. La delibera è stata approvata con 22 voti favorevoli, 11 contrari e 4 assenti, e ha ricevuto anche l'autorizzazione all'immediata esecutività. La discussione ha visto un dibattito tra le forze politiche, con emendamenti successivamente approvati.

Il bilancio è stato approvato con 22 voti favorevoli, 11 contrari e con 4 consiglieri assenti. Il bilancio, auto-emendato dalla giunta, e al risultato degli emendamenti approvati dopo il dibattito svoltosi questo pomeriggio, ha ricevuto anche il via libera circa la sua immediata esecutività con 22 voti favorevoli, 8 voti contrari e con 2 consiglieri che non hanno votato L'articolo proviene da Firenze Post.

Bilancio di previsione, il dibattito in Palazzo Vecchio - “Il secondo bilancio di previsione della Sindaca Funaro, racconta una scelta politica precisa: investire sul futuro della città senza dimenticare chi la città la vive oggi. nove.firenze.it

Approvato il Bilancio della Regione Toscana: Puppa e Salotti soddisfatti. Per una manovra che dà risposte ai territori e alla Provincia di Lucca - FIRENZE – Dopo quattro intense giornate di lavoro e di dibattito in Aula, il Consiglio regionale della Toscana ha approvato il Bilancio di previsione ... giornaledibarga.it

Questa mattina ho partecipato al Consiglio della Città Metropolitana di Firenze e alla Conferenza Metropolitana, insieme ai Sindaci e ai rappresentanti dei Comuni del territorio Abbiamo approvato con soddisfazione la manovra di bilancio della Metrocittà - facebook.com facebook

