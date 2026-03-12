L’Inter continua la preparazione ad Appiano Gentile in vista della sfida contro l’Atalanta. Bastoni resta in dubbio a causa di un problema fisico, mentre altri giocatori sono impegnati nel lavoro di recupero. La società fornisce aggiornamenti sui tempi di rientro e sulla condizione dei calciatori, senza indicare eventuali cambiamenti nella formazione. La squadra si prepara con attenzione per la prossima partita.

© Internews24.com - Appiano Gentile Inter: prosegue la preparazione in vista dell’Atalanta, Bastoni ancora in dubbio

