Il nuovo ponte sullo Scolmatore di Pisa si fa più vicino. I documenti sono pronti e l’appalto dovrebbe partire nel 2027. Lo ha confermato il viceministro alle infrastrutture Edoardo Rixi, che il 12 gennaio ha anche inaugurato i lavori per la palancolatura del Canale dei Navicelli. Rixi ha ribadito quanto questa opera sia strategica per la nautica italiana e per l’economia locale, e ha chiesto un rapido accordo tra Regione Toscana, i Comuni di Livorno e Pisa e la Port Authority di Livorno per acceler

Pisa, 31 gennaio 2026 – Lo aveva detto chiaro e tondo il viceministro alle infrastrutture Edoardo Rixi lo scorso 12 gennaio, inaugurando il cantiere per la palancolatura del Canale dei Navicelli, definendo la via d’acqua «un’infrastruttura strategica per la nautica italiana e per l’economia del territorio», sollecitando «un accordo a breve termine tra Regione Toscana, Comuni di Livorno e Pisa e la Port Authority livornese per dare le gambe al progetto di realizzazione di un nuovo ponte mobile al Calambrone». E così è stato: ieri a Firenze è stato presentato il documento di fattibilità del progetto e le prossime tappe del percorso per la sua realizzazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuovo ponte sullo Scolmatore, documenti pronti, appalto nel 2027

Approfondimenti su Canale dei Navicelli

Hanno firmato un accordo per costruire un nuovo ponte mobile sullo Scolmatore.

A Calambrone si lavora per realizzare un nuovo ponte mobile sullo Scolmatore.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Canale dei Navicelli

Argomenti discussi: Nuovo ponte mobile sullo Scolmatore: presentato il documento di fattibilità del progetto; Calambrone | Nuovo ponte mobile sullo Scolmatore, accordo sull'ipotesi di progetto: piano da 35 milioni di euro; Il Ponte sullo Scolmatore costerà 35 milioni; Nuovo ponte mobile sullo Scolmatore, presentato progetto da 35milioni di euro.

Nuovo ponte mobile sullo Scolmatore, presentato progetto da 35milioni di euroAl termine dell’articolo le video interviste a Eugenio Giani, Filippo Boni, Davide Gariglio presidente dell’Autorita di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Luca Salvetti sindaco di Livorn ... livornopress.it

Nuovo ponte mobile sul canale Scolmatore, Giani: Sarà un’opera strategicaAccordo trovato per la realizzazione della nuova infrastruttura: progetto condiviso da Regione Toscana, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Province di Pisa e di Livorno e Com ... intoscana.it

Livorno Press. . Nuovo ponte mobile sullo Scolmatore, presentato progetto da 35milioni di euro interviste a Eugenio Giani, Filippo Boni, Davide Gariglio presidente dell’Autorita di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Luca Salvetti sindaco di Livorn - facebook.com facebook

26/1/26. Porto Viro. Con la posa del nuovo ponte tra le sponde del Collettore padano,al confine del Comune con Cavanella Po e quindi con il comune di Adria, ulteriore passo avanti, con fondi Pnrr, per la Ciclovia VenTo nel Delta: il tratto potrebbe essere agibi x.com