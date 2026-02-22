officina abusiva in un condominio tre denunce in provincia di caserta

Un'officina abusiva scoperta in un condominio di San Prisco ha portato a tre denunce. La causa è l’attività irregolare di lavoro nero, che ha generato anche problemi ambientali e disturbi ai condomini vicini. I carabinieri hanno trovato attrezzature non autorizzate e materiali pericolosi all’interno di un garage trasformato in officina clandestina. La scoperta ha portato a un intervento immediato per fermare l’attività illegale e proteggere i residenti.

Una vera e propria "bomba ecologica" e un potenziale pericolo per la salute pubblica si nascondevano sotto i piedi degli ignari residenti di un tranquillo palazzo di San Prisco, in provincia di Caserta. I Carabinieri della locale stazione hanno portato alla luce e posto sotto sequestro una vasta officina meccanica e carrozzeria completamente abusiva, operante senza alcuna autorizzazione nel piano interrato di un condominio in cui erano permessi soltanto abitazioni civili e locali commerciali. L'operazione dei Carabinieri ha portato alla denuncia a piede libero di tre individui, ritenuti responsabili a vario titolo di gravi e molteplici violazioni in materia di tutela ambientale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Officina abusiva sotto un condominio: maxi sequestro a San Prisco, tre denunciati per reati ambientaliI Carabinieri di San Prisco hanno smantellato un’officina abusiva sotto un condominio, trovando attrezzature e materiali pericolosi.

Scoperta officina abusiva in un seminterrato: 3 denunce e sequestro di 300 mqI Carabinieri di San Prisco hanno scoperto un’officina abusiva in un seminterrato di circa 300 metri quadrati situato in un condominio.

