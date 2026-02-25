Servizio civile in Bergamasca | aperto il bando | 500 opportunità con Mosaico

Attività per favorire l’inclusione, il reinserimento e la socializzazione di persone con disabilità. Supporto a minori in condizioni di svantaggio e a donne con figli piccoli. Collaborazione con i professionisti che operano nelle scuole dell’infanzia, negli spazi destinati ai giovani o nel servizio affidi. Affiancamento nelle attività delle biblioteche, organizzazione di manifestazioni ed eventi, digitalizzazione di materiale e “guida” per i visitatori dei musei. Ma anche impegno negli uffici comunali. Sono alcune delle esperienze previste nei diversi progetti approvati da Roma che i giovani potranno vivere durante l’anno di servizio civile con associazione Mosaico, dopo la pubblicazione del bando 2026 che mette a disposizione quasi 500 opportunità, oltre la metà delle quali in bergamasca. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Argomenti discussi: Invalidità Civile: Riforma della Disabilità – Dal 1° marzo 2026 la terza fase di sperimentazione. Istruzioni operative; Eventi segnalati dai Comuni.

