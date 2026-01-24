Proseguono le ricerche dell' anziano scomparso in azione la Protezione Civile

Sono in corso le operazioni di ricerca per Gregorio Todaro, un uomo di 83 anni scomparso ieri mattina. La Protezione Civile e le forze dell'ordine stanno lavorando incessantemente per rintracciarlo, mantenendo alta l’attenzione sulla sua scomparsa. Le ricerche proseguono con attenzione e professionalità, nel rispetto della privacy e della sicurezza di tutti.

Proseguono senza sosta le ricerche di Gregorio Todaro, l'uomo di 83 anni di cui non si hanno notizie da ieri mattina. Proprio oggi la Protezione Civile ha perlustrato il tratto di spiaggia che va dalla zona falcata alla stazione della metro ferrovia di Contesse.

