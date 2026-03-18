Anteprima annuncia una nuova collaborazione con l'artista Iwasaki Takahiro per la collezione primavera-estate 2026. La linea include wirebag scultoree e edizioni limitate che fondono moda e arte contemporanea, offrendo pezzi unici e innovativi. La presentazione si concentra sulla sinergia tra il marchio e l’artista giapponese, senza approfondimenti sulle motivazioni o sugli obiettivi della collaborazione.

Lanciata la collezione PE 2026 con l’artista Iwasaki Takahiro: Wirebag scultoree, edizioni limitate e design che unisce moda e arte contemporanea. Anteprima rinnova il proprio dialogo con l’arte contemporanea e presenta, per la stagione Primavera–Estate 2026, una collaborazione d’eccezione con l’artista giapponese di fama internazionale Iwasaki Takahiro. Da sempre impegnato nella trasformazione di materiali semplici e quotidiani in composizioni complesse e poetiche, Iwasaki esplora nei suoi lavori i temi della fragilità e della resilienza, dell’impermanenza e della ricostruzione, così come quelli della memoria e della percezione. Una visione che incontra naturalmente la filosofia di Anteprima, dove l’artigianalità diventa linguaggio espressivo e il design si traduce in una forma di arte da indossare. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Anteprima presenta la collaborazione con Iwasaki Takahiro

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