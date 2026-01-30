Sorel presenta la sua prima collaborazione con Neighborhood

Sorel annuncia la sua prima collaborazione con il marchio Neighborhood. L’azienda canadese, fondata nel 1962, ha sempre puntato a creare scarpe invernali robuste e di alta qualità. Ora, con questa partnership, cerca di unire stile e funzionalità, puntando a conquistare anche chi cerca moda senza rinunciare alla praticità.

ondata in Canada nel 1962, SOREL ha da sempre definito gli standard della calzatura invernale ad alte prestazioni. Dal 1994, NEIGHBORHOOD, fondato a Harajuku, Tokyo, da Shinsuke Takizawa, è sinonimo di streetwear d'avanguardia, con una filosofia "Craft with Pride" che fonde estetica militare e influenze motociclistiche. Due DNA forti che dialogano in una collaborazione autentica, dando forma a uno scarpone progettato per affrontare il freddo, le intemperie e le strade urbane con la stessa sicurezza. I Daystorm Horizon™ GTX incarnano artigianalità e carattere. La tomaia presenta una nuova costruzione che combina pelle pieno fiore oliata, pelle martellata, inserti in tela e rinforzi in gomma, arricchita dai loghi di entrambi i brand.

