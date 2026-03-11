Anteprima Izumi Ogino presenta la collezione Autunno Inverno 2026

Izumi Ogino presenta la collezione Anteprima Autunno Inverno 202627, ideata dalla stessa direttrice creativa. La collezione si concentra sul tema del tempo e delle tracce che lascia nella materia, portando in passerella capi e dettagli che riflettono questa ispirazione. La presentazione si è svolta in un evento dedicato, con sfilate e presentazioni di nuovi modelli.

La collezione Anteprima Autunno Inverno 202627, raccontata dalla direttrice creativa Izumi Ogino, nasce come una riflessione sul tempo e sulle tracce che lascia nella materia. Il progetto prende forma dal dialogo con l’artista giapponese Aiko Miyanaga, le cui opere esplorano l’impermanenza attraverso materiali destinati a trasformarsi lentamente. Questa visione si traduce in una moda fatta di leggerezza e stratificazione. Le silhouette restano essenziali, mentre il cashmere, elemento identitario della maison, diventa un vero contenitore di memoria. Texture imperfette, trasparenze e lavorazioni jacquard costruiscono superfici vive, attraversate da stampe che evocano ricordi e oggetti quotidiani. 🔗 Leggi su Panorama.it

