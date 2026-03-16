Armocromia agli Oscar 2026 Ferdinando Schetty | Anne Hathaway perfetta in nero l’argento non valorizza Emma Stone
Durante gli Oscar 2026, Ferdinando Schetty ha commentato i look delle star, sottolineando come Anne Hathaway abbia scelto un completo nero, mentre Emma Stone indossava un abito argento che, a suo avviso, non valorizza la sua figura. Schetty ha espresso le sue opinioni in un’intervista a Fanpage.it, analizzando le scelte di stile delle celebrity presenti alla cerimonia.
Ferdinando Schetty a Fanpage.it ha commentato i look delle celebrity agli Oscar, dal nero di Anne Hathaway all'argento di Emma Stone. Non tutti i colori hanno funzionato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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