I look più eleganti e glamour agli Oscar 2026 da Jessie Buckley a Anne Hathaway e Kate Hudson

Durante la cerimonia degli Oscar 2026 sono stati protagonisti i look più eleganti e glamour, con star come Jessie Buckley, Anne Hathaway e Kate Hudson che hanno scelto abiti ricchi di dettagli e stile. Gli outfit delle celebrità hanno attirato l'attenzione per le scelte di tessuti e tagli sofisticati, confermando l'importanza dell'alta moda nell'evento. La serata ha visto quindi un grande spazio all'abbigliamento di lusso e tendenze fashion.

Non è un mistero: durante la notte degli Oscar, la suspense non si limita alle categorie in gara. L'attenzione mediatica è tutta rivolta al red carpet, la passerella più iconica di Hollywood, dove il jet set internazionale sfila verso il Dolby Theatre sfoggiando creazioni sartoriali che detteranno le tendenze dei prossimi mesi. Anche per la 98ª edizione degli Academy Awards, il tappeto rosso è stato un trionfo di stile, regalando al pubblico momenti di altissima moda. In foto, vediamo gli outfit di Kirsten Dunst, radiosa in una creazione firmata Celine, l'eleganza contemporanea di Paul Mescal, anch'egli in Celine, e il fascino intramontabile di Adrien Brody, che ha scelto di puntare sulla raffinatezza di Gucci. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - I look più eleganti e glamour agli Oscar 2026 da Jessie Buckley a Anne Hathaway e Kate Hudson Articoli correlati Leonardo DiCaprio per la prima volta con Vittoria Ceretti, Kate Hudson e mamma Goldie Hawn, Jessie Buckley in stato di grazia: dentro il red carpet degli Oscar 2026Tra i più fotografati sul tappeto rosso c’era Timothée Chalamet, candidato come miglior attore per Marty Supreme. Bride Wars: il film con Anne Hathaway e Kate Hudson ispira una nuova serie tvLa commedia degli anni '90 sarà alla base di un nuovo progetto per il piccolo schermo che sarà interpretato e prodotto da Emma Roberts. TOP 10 BEST DRESSED AT THE OSCARS 2026! Una raccolta di contenuti su Jessie Buckley Temi più discussi: Le 14 star più eleganti sul red carpet degli Oscar 2026; Red carpet Oscar 2026: le pagelle dei look, tra piume e spacchi da Teyana Taylor a Nicole Kidman; Oscar 2026, i beauty look della serata. Il best of di capelli e trucco; Le 14 star più eleganti sul red carpet degli Oscar 2026. Oscar, le pagelle ai look: Demi Moore Araba Fenice (8), Chalamet gelataio (6,5), Gwyneth farfallina (7,5)I voti ai look della 98° edizione degli Academy Awards al Dolby Theatre di Ovation Hollywood: Teyana Taylor bombastica (6,5) Kate Hudson in verde (8) ... corriere.it Oscar 2026, Jessie Buckley e Michael B. Jordan trionfano in Chanel e Louis VuittonA vincere l’89ª edizione del premio cinematografico è Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson. La moda invece ha brillato sul palco con un fashion moment ispirato a Il diavolo veste Prada, ... msn.com L’abito su misura di Jessie Buckley rendeva omaggio a un look sfoggiato in passato da Grace Kelly. Ecco perché lo abbiamo amato x.com Quando con @lauraandreini_archeaassociati scegliemmo il rosso e il rosa in fondo lo sapevamo già (che era un modo dei colori di “aumentare l’esperienza della bellezza”). Stanotte alla cerimonia degli Oscar Jessie Buckley ha detto che la pensa come noi. # - facebook.com facebook