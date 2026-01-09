Mercosur cosa prevede l’accordo tra Ue e Paesi del Sud America

L’accordo di libero scambio tra l’Unione Europea e i Paesi del Mercosur rappresenta un passo importante nelle relazioni commerciali tra le due aree. Dopo il via libera della maggioranza dei Paesi Ue, l’intesa mira a facilitare gli scambi e a rafforzare le collaborazioni economiche. Questo accordo prevede specifiche normative volte a promuovere scambi più agevoli e a favorire la crescita sostenibile tra le parti coinvolte.

Arriva il primo via libera alla firma dell'accordo di libero scambio tra Ue e Mercosur. La maggioranza dei Paesi Ue ha dato l'ok alla firma. Hanno votato contro Francia, Polonia, Austria, Ungheria e Irlanda; il Belgio si è astenuto. Cosa significa. Mercosur è l'acronimo dello spagnolo Mercado común del sur, un insieme di Paesi che fondamentalmente comprende Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay. Si tratta di cooperazione economica internazionale. Sta per prendere così forma – dopo 25 anni di trattative – la più grande area di libero scambio del mondo con quasi 800 milioni di consumatori.

Cosa prevede l’accordo sul Mercosur? Perché è importante? Quanto vale per l’Italia? - Hanno votato contro Francia, Polonia, Irlanda, Ungheria, Austria. corriere.it

Cos'è il Mercosur, in cosa consiste l'accordo votato anche dall'Italia che vale 14 miliardi per le aziende - L'ok dell'Italia ha portato al via libera dell'accordo Ue- virgilio.it

