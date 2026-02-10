La Rai perde le ATP Finals, che Mediaset si aggiudica per almeno tre anni. La notizia arriva in un momento difficile per la televisione pubblica, tra proteste e tensioni interne. Mentre la Rai affronta le polemiche sulla copertura delle Olimpiadi di Milano Cortina, Mediaset si prende una grande occasione, assicurandosi uno degli eventi più importanti del tennis mondiale. La decisione mette in bilico il futuro della programmazione sportiva della Rai, che ora dovrà fare i conti con questa perdita pesante.

Non è un gran momento per lo sport sulla Rai. Nei giorni torridi delle proteste e delle polemiche per la telecronaca del direttore di Rai Sport per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano Cortina, con la redazione sul piede di guerra e ferma nel chiedere la rimozione di Paolo Petrecca, ecco arrivare la conferma di uno “scippo” clamoroso alla tv di Stato. Le Atp Finals passano dalla Rai a Mediaset, a partire dalla prossima edizione e per almeno un triennio. Il Biscione ha presentato un’offerta ad Atp Media considerata irrinunciabile e che la Rai non è stata evidentemente in grado di coprire, da qui la svolta. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Rai, che botta, Mediaset le soffia le Atp Finals per almeno tre anni

Mediaset ha messo le mani sulle ATP Finals, uno degli appuntamenti più attesi nel mondo del tennis.

