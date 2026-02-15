Ambrosini senza peli sulla lingua | Bastoni ha fatto una brutta figura non c’è niente da dire

Alessandro Ambrosini critica senza mezzi termini Bastoni, accusandolo di aver fatto una figuraccia durante la partita. La disputa tra Inter e Juventus si è accesa anche per quella scena, che ha sollevato molte polemiche tra tifosi e commentatori. Bastoni, infatti, si è simulato un fallo in modo evidente, suscitando reazioni forti sui social e tra gli esperti di calcio.

"C'è poco da dire, poco da aggiungere Bastoni ha fatto una brutta figura, non c'è niente da dire". L'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini ha commentato così su DAZN la simulazione di Bastoni che ha indotto l'arbitro La Penna a espellere Kalulu durante il primo tempo di Inter-Juventus. LEGGI ANCHE: Rabiot: per il Milan assenza pesante contro il Como. I numeri sono chiarissimi. Tre opzioni per Allegri>>> L'ex capitano rossonero continua: "Se vogliamo anche escludere la possibilità che un giocatore si possa rendere conto di aver commesso un errore, quindi escludere anche la possibilità che si accusi, si discolpi l'avversario che è stato punito ingiustamente, però non capisco perché questo non possa essere preso in considerazione anche come ipotesi. Inter-Juventus, Ambrosini spiana Bastoni per il gesto choc su Kalulu: "Brutta figura" Ambrosini ha criticato Bastoni per il gesto scorretto nei confronti di Kalulu durante il derby d'Italia, accusando il difensore di aver rovinato un momento importante della partita.