Patrick Mouratoglou senza peli sulla lingua | Sinner e Alcaraz dominano troppo gli altri non all’altezza

Patrick Mouratoglou è considerato una delle voci più autorevoli e rispettate dell’intero circuito tennistico internazionale. Ogni volta che il celebre allenatore prende posizione su un tema, le sue parole attirano inevitabilmente l’attenzione di addetti ai lavori, appassionati e media. In una recente riflessione pubblicata sul suo profilo Instagram, Mouratoglou ha espresso una critica netta nei confronti dell’attuale scenario del ranking ATP, sottolineando la scarsa competitività che, a suo avviso, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner si trovano ad affrontare. Secondo il tecnico francese, i possibili avversari in grado di insidiare seriamente i due giovani campioni “ non sono ancora pronti” dal punto di vista tecnico, mentale e di continuità di rendimento. 🔗 Leggi su Oasport.it

