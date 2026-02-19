Caso Epstein | Shock nella Famiglia Reale Andrea Arrestato Carlo e William Esprimono Preoccupazione per le Indagini

L’arresto di Andrea Mountbatten-Windsor, avvenuto nella sua residenza, ha sorpreso profondamente la famiglia reale britannica, a causa delle accuse legate a un caso di traffico sessuale. La notizia ha portato il re Carlo III e il principe William a esprimere pubblicamente la loro preoccupazione per le ripercussioni sulla reputazione della famiglia. I media hanno seguito con attenzione le indagini, che continuano a coinvolgere anche altri membri dell’aristocrazia. La situazione resta sotto stretta sorveglianza, mentre la giustizia procede con le indagini.

