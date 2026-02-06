Tentò di uccidere la ex a coltellate pena ridotta in Appello

In tribunale a Brescia, la Corte d’Appello ha deciso di ridurre leggermente la pena per Said Cherrah, il 27enne di Broni condannato per aver tentato di uccidere la sua ex a coltellate. La pena resta alta, quasi vent’anni di carcere, ma la decisione lascia invariata la gravità delle aggressioni di cui si è reso responsabile. La vicenda si era conclusa con un’udienza molto tesa, tra testimonianze e ricostruzioni precise di quanto accaduto quella notte.

Una leggera riduzione di pena in Appello, che non modifica la prospettiva a quasi vent’anni di carcere rimediati da Said Cherrah, ventisettenne di Broni, protagonista di una serie di gravissime aggressioni alla sua ex compagna. Ieri la Corte d’Appello di Milano, ha portato a 9 anni e 4 mesi la condanna per il tentato omicidio della sua ex, una ragazza erbese di qualche anno più giovane, che si aggiungono ai 9 anni e 9 mesi per stalking e deformazione del viso. Il 9 dicembre 2024, Cherrah era riuscito ad avvicinarla nel parcheggio di un supermercato a Giussano, e l’aveva accoltellata a un fianco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

