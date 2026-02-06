In tribunale a Brescia, la Corte d’Appello ha deciso di ridurre leggermente la pena per Said Cherrah, il 27enne di Broni condannato per aver tentato di uccidere la sua ex a coltellate. La pena resta alta, quasi vent’anni di carcere, ma la decisione lascia invariata la gravità delle aggressioni di cui si è reso responsabile. La vicenda si era conclusa con un’udienza molto tesa, tra testimonianze e ricostruzioni precise di quanto accaduto quella notte.

Una leggera riduzione di pena in Appello, che non modifica la prospettiva a quasi vent’anni di carcere rimediati da Said Cherrah, ventisettenne di Broni, protagonista di una serie di gravissime aggressioni alla sua ex compagna. Ieri la Corte d’Appello di Milano, ha portato a 9 anni e 4 mesi la condanna per il tentato omicidio della sua ex, una ragazza erbese di qualche anno più giovane, che si aggiungono ai 9 anni e 9 mesi per stalking e deformazione del viso. Il 9 dicembre 2024, Cherrah era riuscito ad avvicinarla nel parcheggio di un supermercato a Giussano, e l’aveva accoltellata a un fianco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tentò di uccidere la ex a coltellate, pena ridotta in Appello

Approfondimenti su Said Cherrah

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Said Cherrah

Argomenti discussi: Tentò di uccidere Trump, Ryan Routh condannato all'ergastolo; Tentò di uccidere la madre, condannato a 4 anni e 8 mesi; Tentò di uccidere Trump mentre giocava a golf, Ryan Routh condannato all'ergastolo; Tentò di uccidere la ex a coltellate, pena ridotta in Appello.

Cercò di uccidere la ex fidanzata in Brianza, per Said Cherrah condanna per tentato omicidio ridotta di 8 mesiLa Corte di Appello di Milano conferma la condanna per Said Cherrah accusato di tentato omicidio, ma la riduce di 8 mesi ... fanpage.it

Tentò di uccidere la madre, condannato a 4 anni e 8 mesiSi è conclusa con una condanna a 4 anni e 8 mesi l'udienza preliminare nei confronti di un 21enne di Latina che la vigilia di natale del 2024 tentò di strangolare la madre ... ilmessaggero.it

È stato condannato all’ergastolo Ryan Wesley Routh, l’uomo che tentò di uccidere Donald Trump durante la campagna elettorale del 2024 x.com

Ergastolo per l'uomo che tentò di uccidere Trump: chi è facebook