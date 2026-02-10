Caffè tè e rischio di demenza | cosa dice lo studio che ha seguito 130mila persone per 40 anni

Una ricerca ha seguito 130mila persone per 40 anni e ha scoperto che bere caffè o tè con caffeina può ridurre il rischio di sviluppare la demenza. Chi consuma queste bevande moderatamente sembra mantenere più a lungo le capacità cognitive rispetto a chi ne beve meno o niente. I risultati arrivano da uno studio pubblicato su JAMA, che mette in relazione il consumo di caffè e tè con un declino cognitivo più lento.

