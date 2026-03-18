Ancora Capitale italiana della Cultura 2028 | la città riceverà 1 milione di euro per il suo progetto

Ancona è stata ufficialmente scelta come Capitale italiana della Cultura 2028 e riceverà un finanziamento di un milione di euro per il suo progetto intitolato «Ancona. Questo adesso». La decisione è stata annunciata dopo la valutazione dei dossier presentati, e la città si prepara a sviluppare iniziative culturali e artistiche nel prossimo anno. La nomina segna un importante riconoscimento per la città e il suo patrimonio.

Sarà Ancona la Capitale italiana della Cultura 2028. Lo ha annunciato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli. La Capitale italiana della Cultura riceve un contributo di 1 milione di euro per realizzare il proprio progetto. La decisione La commissione ha ritenuto «eccellente» il dossier di Ancona, che è stata eletta all'unanimità. Il Comune ha presentato, si legge nelle motivazioni, un «modello di valorizzazione culturale solido e coerente capace di coniugare identità e apertura internazionale, in una visione che prevede rigerenerazione e inclusione», con un «programma di interventi solido» che «include un pubblico ampio e diversificato». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Ancora Capitale italiana della Cultura 2028: la città riceverà 1 milione di euro per il suo progetto Articoli correlati Città Caudina Capitale Italiana della Cultura 2028: l’unificazione amministrativa prosegue. Al via il «Cantiere Città Caudina 2028»Tempo di lettura: 3 minutiSi è tenuto ieri un incontro fondamentale a Montesarchio tra le numerose associazioni che compongono il monumentale... Leggi anche: Ancona Capitale della cultura 2028, un milione alla città per realizzare il programma nel dossier Capitale Italiana della Cultura 2028: l'audizione di Gravina in Puglia Contenuti e approfondimenti su Ancora Capitale Temi più discussi: Mantova 10 anni dopo: I turisti aumentano ancora oggi del 28%; La cultura che fa rinascere: l’Aquila diventa Multiverso; Capitale della Cultura, parte il countdown. Lattuca: Sembrava debolezza, ma candidarsi insieme è diventato punto di forza; Capitale Cultura. Il sindaco Pii: Colle lo merita. Capitale Italiana della Cultura 2028, ore decisive: la Ciociaria sogna con Hernica SaxaCapitale Italiana della Cultura 2028, il 18 marzo il verdetto. Hernica Saxa porta Anagni, Alatri, Ferentino e Veroli alla finale con Tarquinia ... ilquotidianodellazio.it Capitale italiana della cultura 2028, oggi la proclamazione. Ecco le città in garaLa tanto attesa proclamazione della Capitale italiana della Cultura 2028 si terrà mercoledì 18 marzo. A darne l’annuncio sarà il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, nel corso di una cerimonia is ... msn.com Annunciata ufficialmente la Capitale della Cultura 2028: è Ancora. Delusione per Mirabella Eclano, unica città della Campania che era riuscita ad accedere alla fase finale della selezione. Tra le dieci città candidate erano presenti Ancona, Anagni (Frosinone), - facebook.com facebook Olio Capitale cresce ancora: quasi 15mila visitatori e boom di espositori a Trieste triesteallnews.it/2026/03/olio-c… x.com