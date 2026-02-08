Città Caudina Capitale Italiana della Cultura 2028 | l’unificazione amministrativa prosegue Al via il Cantiere Città Caudina 2028

Ieri a Montesarchio si è svolto un incontro decisivo per la candidatura di Città Caudina a Capitale Italiana della Cultura 2028. Associazioni e amministratori dei comuni caudini si sono riuniti nel «Cantiere Città Caudina 2028» per fare il punto sulla strada da percorrere. Alla presenza del sindaco Pasquale Fucci, hanno discusso i prossimi passi e le strategie per unificare le amministrazioni e rafforzare la proposta. La sfida ora si fa più concreta, mentre il progetto avanza passo dopo passo.

Si è tenuto ieri un incontro fondamentale a Montesarchio tra le numerose associazioni che compongono il monumentale Comitato Sostenitore della Città Caudina candidata a Capitale Italiana della Cultura 2028 e una nutrita rappresentanza degli amministratori dei comuni caudini, alla presenza del presidente della Città Caudina Pasquale Fucci. Al centro del confronto, animato da slancio civico e passione culturale, è stato il futuro della Valle, a partire dalla candidatura culturale fino al traguardo storico dell'unificazione amministrativa. Il presidente della Città Caudina, Pasquale Fucci, ha ribadito con fermezza che il percorso di formazione della nuova entità amministrativa procede con determinazione oltre il contesto del bando ministeriale.

