Calhanoglu Inter in pochi mesi si decide il futuro E se va via c’è già il sostituto
Inter News 24 Calhanoglu Inter, il futuro del regista turco si decide nei prossimi mesi. E nel caso in cui andasse via, la società ha già in mano il sostituto. Il destino di Hakan Calhanoglu, il carismatico regista turco dai piedi vellutati e specialista dei calci piazzati, sta per incrociare un momento decisivo secondo Tuttosport. Sebbene le acque si siano calmate dopo le turbolenze estive che avevano infastidito persino Lautaro Martinez, il fuoriclasse argentino capitano e simbolo della squadra, il 2026 si preannuncia come l’anno della verità. Con un contratto in scadenza nel giugno 2027 e il traguardo dei 32 anni ormai prossimo, il centrocampista si trova davanti a una scelta definitiva: legarsi ancora alla Beneamata o tentare un’ultima avventura altrove. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Barella Inter, è lui il sostituto di Calhanoglu in regia: come cambia il centrocampo
Leggi anche: Calhanoglu Inter, il turco è in dubbio per la Cremonese: il motivo e il possibile sostituto
Inter, Calhanoglu e Darmian lavorano ancora a parte verso la Supercoppa; Inter, Calha torna in gruppo: in panchina col Bologna, se poi sarà finale...; Inter, Calhanoglu e Darmian a Riad: il centrocampista in campo nell'eventuale finale; Inter: anche Calhanoglu sul volo per Riad ma in campo solo per l'eventuale finale. Atteso il responso per Dumfries.
Futuro Calhanoglu, dentro o fuori in 6 mesi. E l’Inter riporta a casa Stankovic - Il contratto del turco scade nel 2027: in estate o rinnova lascia Milano, riflessioni in corso da entrambe le parti ... msn.com
Inter, Calhanoglu parte per la Supercoppa ma spunta un retroscena! - Tiene banco l'infortunio di Calhanoglu in vista della Supercoppa e anche per la prossima 17^ giornata di campionato. fantamaster.it
TS - Calhanoglu, la verità in sei mesi: rinnovo o big turche alla carica. Il "sostituto" è in casa - Potrebbero riaccendersi nel 2026 le voci su un addio di Hakan Calhanoglu che hanno caratterizzato la scorsa estate. msn.com
TS - Atalanta- #Inter, tornano dal 1' Akanji, Calhanoglu e Lautaro. Quattro ballottaggi per Chivu x.com
Perché #Pio e #Calhanoglu non sono entrati per calciare il rigore La risposta di #Chivu #passioneinter #inter #amala #fcinter #fcinter1908 #fcim #nerazzurri #IMinter #intermilano #fcinternazionale #cristianchivu - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.