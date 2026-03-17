Affiancata da Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici la conduttrice dà il benvenuto nella Casa a dodici concorrenti Quattro sono già dentro

Stasera torna il Grande Fratello Vip 2026, con la conduttrice che dà il benvenuto a dodici concorrenti, di cui quattro sono già entrati nella casa. La presentatrice è affiancata da Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, mentre l’evento si svolge in prima serata su Canale 5 e Mediaset Infinity alle 21:20. La stagione è iniziata ufficialmente venerdì scorso, anche se l’attenzione si concentra sulla prima puntata di questa sera.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti L’attesa è finita: stasera inizia il Grande Fratello Vip 2026. Anzi, in realtà è già iniziato venerdì scorso ma oggi, martedì 17 marzo, in prima serata su Canale 5 e su Mediaset Infinity alle 21:20 torna Ilary Blasi con la prima puntata della stagione. Ci saranno sedici concorrenti, una Casa completamente rinnovata e due opinioniste, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli pronte a dire la loro sulle dinamiche di gioco. Senza peli sulla lingua. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Affiancata da Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, la conduttrice dà il benvenuto nella Casa a dodici concorrenti. Quattro sono già dentro Articoli correlati GfVip, ora è ufficiale: arrivano Cesara Buonamici e Selvaggia LucarelliIl Grande Fratello Vip, in onda da martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5, vedrà Ilary Blasi alla conduzione, affiancata da due opinioniste... Grande Fratello Vip "in onda a marzo 2026, Ilary Blasi pronta al ruolo di conduttrice, affiancata da Selvaggia Lucarelli come opinionista unica"Il Grande Fratello Vip potrebbe non essere cancellato, ci sarebbero i provini in corso per il cast. Contenuti utili per approfondire Affiancata da Selvaggia Lucarelli e... Temi più discussi: TUTTO IN TV: Nostalgia di Sanremo? Niente paura, ci pensa Canzonissima; Ilary Blasi cammina negli studi Mediaset con le ciabatte, è già entrata nel mood Grande Fratello; Il nuovo numero di Chi in edicola da mercoledì 11 marzo; Ilary Blasi smonta Selvaggia Lucarelli e svela la svolta del nuovo GF. Ilary Blasi smonta Selvaggia Lucarelli e svela la svolta del nuovo GFIlary Blasi, il nuovo GF Vip e il ruolo di Selvaggia Lucarelli Chi: Ilary Blasi, nuova conduttrice del Grande Fratello Vip, affiancata da Selvaggia Lu ... assodigitale.it Selvaggia Lucarelli opinionista al Grande Fratello Vip e giudice a Ballando: come concilia i due impegniSelvaggia Lucarelli chiarisce il suo ruolo su Canale 5 senza rinunciare a Ballando con le Stelle e anticipa le sue preferenze sul cast del Grande Fratello Vip ... notizie.it GFVip8, i concorrenti scelti da Signorini ma esclusi da Ilary Blasi: tutti i nomi Il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione del GFVip è ufficiale: dal 17 marzo tornerà alla guida del reality su Canale 5, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucar - facebook.com facebook