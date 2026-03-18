Ancona è stata ufficialmente scelta come Capitale italiana della Cultura 2028. La decisione è stata comunicata dal ministro competente, che ha reso noto il riconoscimento per la città. La proclamazione è arrivata con un annuncio pubblico, e ora Ancona si prepara a ricevere questo titolo per il prossimo anno. La città si appresta a organizzare eventi e iniziative legate a questa designazione.

AGI - Sarà Ancona la Capitale italiana della Cultura 2028. Lo ha annunciato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, nel corso della cerimonia ufficiale, in corso nella Sala Spadolini del ministero di via del Collegio Romano, alla presenza della giuria di selezione, presieduta da Davide Maria Desario, e dei rappresentanti delle dieci citta' candidate al titolo. Il dossier vincitore, illustrato il 26 febbraio scorso alla giuria attraverso una performance di un'ora e completata da una copia in Braille del documento, ha come titolo 'Ancona. Questo adesso', tratto da un brano del poeta anconetano Francesco Scarabicchi. Al progetto hanno lavorato, tra gli altri, il premio Oscar Dante Ferretti e il musicista Dardust. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Ancona proclamata Capitale italiana della Cultura 2028

Articoli correlati

Ancona è Capitale Italiana della Cultura 2028: l?annuncio che cambia la storia del capoluogo delle MarcheANCONA - «Tutti i progetti arrivati in finale erano degni di arrivare fino in fondo ma ne abbiamo dovuto sceglierne uno e la città vincente è in...

Ancona candidata a Capitale della Cultura 2028, verdetto atteso per il 18 marzoLa proclamazione alle ore 11 nella Sala Spadolini della Presidenza del Consiglio.

Proclamazione della Capitale italiana della Cultura 2028

Approfondimenti e contenuti su Ancona proclamata

Temi più discussi: Capitale della Cultura 2028, mercoledì 18 marzo la proclamazione. In corsa Ancona. Questo adesso; Ancona sogna la Capitale italiana della Cultura 2028: il 18 marzo Giuli proclama la vincitrice; Ancona candidata a Capitale della Cultura 2028, verdetto atteso per il 18 marzo; Capitale cultura 2028 | Ancona punta sul milione di euro.

Ancona è Capitale italiana della Cultura 2028Il sito del Corriere Cesenate vuole fornire ai lettori un’informazione di qualità in forma gratuita. Questi ultimi non vengono usati da noi per una profilazione pubblicitaria, bensì esclusivamente a ... corrierecesenate.it

La capitale italiana della cultura 2028 è Ancona.L’annuncio del ministro Alessandro Giuli alla presenza della giuria e dei rappresentanti delle dieci città candidate ... repubblica.it

Ci siamo!! Domani si conoscerà la Capitale della Cultura Italiana 2028 e come sapete Ancona è tra le finaliste! La città vincitrice sarà proclamata dal Ministro della Cultura nel corso di una cerimonia che si terrà alle 11:00 nella Sala Spadolini del Ministero - facebook.com facebook

Una sospensione dichiarata illegittima. La Corte d’Appello di Ancona: una chat privata tra colleghi non può essere usata a fini disciplinari. Un precedente importante per la tutela della riservatezza delle comunicazioni e dei diritti di lavoratrici e lavoratori. x.com