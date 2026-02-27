Il capoluogo delle Marche invade Roma per l' audizione al Ministero | Vogliamo diventare Capitale della cultura

Una piccola delegazione si presenta davanti al Ministero della Cultura, determinata a portare avanti la propria richiesta. Sono le prime ore del mattino e l’atmosfera è caratterizzata da un senso di attesa e di impegno. La visita si svolge in un clima di confronto diretto, con l’obiettivo di ricevere attenzione per una proposta legata alla promozione culturale.

dal nostro inviato ROMA - Sono quasi le 9 e sull'uscio del Ministero della Cultura c'è solo la festante e sparuta delegazione di Anagni, pronta a declamare il suo progetto. Non c'è traccia della Dorica. Resto solo, pensieroso. Sta' a vedere che ho sbagliato orario. No, sono in anticipo io. Effetti collaterali della Dat: nessuno, tranne il sottoscritto e Vincenzo Garofalo (presidente dell'Autorità portuale, con il fido Guido Vettorel) si è affidato al volo di continuità delle 6 per arrivare all'appuntamento con le audizioni di Ancona Capitale della cultura 2028. Il reggimento Il primo a presentarsi è Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli e presidente Anci Marche.

