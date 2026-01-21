Capitale italiana della cultura 2028 | tra le dieci finaliste Gravina in Puglia Galatina non ce la fa

Per il 2028, Gravina in Puglia è stata selezionata tra le dieci finaliste per il titolo di Capitale italiana della cultura, mentre Galatina non ha raggiunto questa fase. La scelta riflette l’attenzione verso le eccellenze culturali delle diverse realtà italiane, offrendo un’opportunità di valorizzazione e promozione del patrimonio locale. La decisione ufficiale sarà comunicata nei prossimi mesi, segnando un importante momento per il territorio coinvolto.

