Sarà Ancona la Capitale italiana della cultura 2028 Dossier eccellente per la commissione

Ancona è stata scelta come Capitale italiana della cultura 2028, secondo quanto annunciato dalla commissione. La città riceverà un contributo di un milione di euro per realizzare il suo programma culturale. La decisione è stata comunicata dopo la valutazione del dossier presentato, definito dalla commissione come eccellente. La vittoria di Ancona rappresenta un riconoscimento ufficiale per il progetto culturale presentato.

Dopo L’Aquila nel 2026 e Pordenone nel 2027 la Capitale italiana della cultura nel 2028 sarà Ancona, con il dossier “Ancona. Questo adesso”. Alessandro Giuli fa l’annuncio nel corso di una cerimonia nella Sala Spadolini del Ministero di via del Collegio Romano, alla presenza della giuria di selezione, presieduta da Davide Maria Desario, e dei sindaci e rappresentanti delle dieci città finaliste tra le 23 candidate. Alla vincitrice viene assegnato un contributo di un milione di euro, per attuare il programma culturale presentato nel dossier di candidatura. Il titolo di Capitale italiana della cultura viene conferito dal Consiglio dei ministri con propria Delibera, su proposta del ministro Giuli che recepisce la raccomandazione della Giuria di selezione. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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