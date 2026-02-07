La pista ciclabile non a norma è pericolosa | Di Paolo mette nero su bianco la sua denuncia sulle criticità dell' impianto ciclopedonale
Di Paolo denuncia: “La pista ciclabile non a norma è pericolosa”. L’ex consigliere comunale ha scritto nero su bianco le sue critiche sull’impianto ciclopedonale di Santa Filomena, trasformando la sua denuncia in una segnalazione ufficiale. Ora si aspetta una risposta dagli uffici comunali.
Diventa una segnalazione ufficiale, scritta nero su bianco, la denuncia dell'ex consigliere comunale Marco Di Paolo sulla pista ciclabile di Santa Filomena.Da tempo, Di Paolo lamenta, documentando con foto e video, la scarsa sicurezza dell'impianto ciclopedonale di recente costruzione, sollevando.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Chieti Scalo, Di Paolo: “La pista ciclabile non è a norma, sicurezza a rischio” [VIDEO]
A Chieti Scalo, il consigliere Di Paolo alza il tiro sulla pista ciclabile di Santa Filomena.
Nel mirino la ciclabile "senza senso". Pista pericolosa esposta al traffico
