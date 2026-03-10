La cabina nel mare Libro da brivido news libro di Silvio Toriello

Una sera di novembre, il vento freddo proveniente dal mare soffiava forte, facendo vibrare le insegne dei negozi chiusi. In questo scenario, si svolge la vicenda descritta nel libro di Silvio Toriello intitolato

Era una sera di novembre. Il vento arrivava dal mare con raffiche fredde che facevano vibrare le insegne dei negozi chiusi. Le onde si sentivano in lontananza, un rumore continuo e profondo che si confondeva con il traffico della città. Andrea camminava lentamente lungo il marciapiede, con il cappotto chiuso fino al collo e le mani infilate nelle tasche. Non aveva una destinazione precisa. Camminava per pensare, per lasciare che la mente si svuotasse dopo una giornata che gli aveva lasciato addosso una strana inquietudine. Aveva quarantotto anni e il viso di chi ha vissuto più di quanto abbia raccontato. I suoi occhi erano scuri e stanchi, la barba di due giorni gli dava un’aria disordinata, ma non trascurata. 🔗 Leggi su Citypescara.com

