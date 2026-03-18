amare love story

Se non l'avete ancora fatto, vi consigliamo di guardare Love Story, la serie che narra la relazione tra John Kennedy Jr. e Carolyn Bessette. La produzione ripercorre i momenti chiave della loro storia d’amore, offrendo uno sguardo dettagliato sugli eventi che li hanno coinvolti. La serie è disponibile per la visione e rappresenta un'opportunità per conoscere meglio questa vicenda.

Se non l'avete ancora fatto, andate di corsa a guardarvi Love Story, la serie che racconta l'amore iconico tra John Kennedy jr e Carolyn Bessette. In poco tempo è diventata la più vista su Hulu e Disney+. E questo successo se lo merita tutto. Non solo perché ci fa ripiombare nell'atmosfera degli anni '90; non solo per lo charme, la moda, lo stile ricostruito con estrema precisione; non solo per lo sprazzo di storia americana (le tragedie dei Kennedy) che ne sta alla base; ma anche perché il racconto dell'amore della «coppia reale» americana si trasforma in un racconto dell'amore universale. Il sogno romantico... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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