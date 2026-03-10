Frankenstein_diptych love story + history of hate

La compagnia Motus torna a mettere in scena al Teatro Arena del Sole di Bologna il 14 e 15 marzo. In questa occasione, presenta un’unica serata che combina i due capitoli del progetto dedicato a Frankenstein, tratto dal romanzo di Mary Shelley. La prima parte, intitolata Frankenstein_diptych: love story, viene portata in scena per la prima volta, integrando i due episodi del dittico.

Il 12 marzo alle ore 18.00 al MAMbo – Museo d'Arte Moderna del Settore Musei Civici del Comune di Bologna viene presentato ÒDIO, il nuovo filmdocumentario di Daniela Nicolò ed Enrico Casagrande, realizzato grazie al sostegno di Italian Council (2024); e alle 20.00 segue la proiezione in prima assoluta presso la Cineteca di Bologna. A concludere il progetto è il workshop per l'infanzia I AM ALIVE il 15 marzo dalle ore 10.00 alle 12.00 in collaborazione con il Dipartimento educativo MAMbo Museo Morandi. Al link è disponibile il programma completo: Il mostro che mi abita.

