Gian Luca Pelloni Bulzoni, figlio di Raffaella Carrà, è tornato a essere al centro dell’attenzione dopo una scoperta che riguarda la sua identità. La notizia riguarda il suo rapporto con la cantante e conduttrice, e ha portato alla luce dettagli sulla sua vita privata. La rivelazione ha riaperto un capitolo mai davvero approfondito della figura di Raffaella Carrà.

Una scoperta inattesa ha riportato al centro dell’attenzione la vita privata di Raffaella Carrà, una delle figure più amate e iconiche della televisione italiana. A distanza di anni dalla sua scomparsa, nuovi documenti emersi nell’ambito di un procedimento giudiziario hanno fatto affiorare un dettaglio rimasto finora nascosto, la showgirl avrebbe avuto un figlio adottivo di cui il pubblico non aveva mai saputo nulla. Il suo nome è Gian Luca Pelloni Bulzoni, per lungo tempo collaboratore strettissimo della Carrà e figura centrale nella gestione della sua carriera negli ultimi decenni. Oggi il suo nome compare come erede dell’enorme patrimonio artistico e dei diritti legati all’immagine e alle opere della diva, scomparsa il 5 luglio 2021. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Chi è Gian Luca Pelloni Bulzoni, il figlio segreto di Raffaella Carrà, che riapre il capitolo più privato della diva

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