Gian Luca Pelloni Bulzoni è stato adottato da Raffaella Carrà e risulta essere suo figlio. La notizia è stata discussa pubblicamente da Adriana Pannitteri, che ha commentato l'argomento mostrando un certo tono ironico. La questione dell'adozione è stata al centro di alcune discussioni e commenti nel mondo dello spettacolo.

La scoperta del figlio “segreto” di Raffaella Carrà continua a tenere banco sui social, ma c’è chi rivendica di aver fatto questo scoop anni fa. La notizia ha suscitato enorme clamore quando il manager e segretario generale Gian Luca Pelloni Bulzoni si è fatto avanti come erede legittimo del patrimonio della regina della Tv italiana, rivelando di essere stato adottato dalla cantante e presentatrice morta nel 2021. Ma per la giornalista Adriana Pannitteri non sarebbe una sorpresa: “Lo scrissi nel 2023”. Il figlio segreto adottato da Raffaella Carrà La causa di Gian Luca Pelloni Bulzoni L'ironia sullo scoop di Adriana Pannitteri Il figlio... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Raffaella Carrà e il figlio "segreto" adottato Gian Luca Pelloni Bulzoni, l'ironia di chi ne aveva già parlato

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