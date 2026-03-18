Altro che banda degli onesti blitz della Gdf sventa la truffa e sequestra stamperia e banconote false per oltre 2.800000€

La Guardia di finanza di Torre Annunziata ha intercettato e fermato un tentativo di truffa legato alla produzione e distribuzione di banconote false. Durante l’operazione, sono state sequestrate una stamperia e banconote contraffatte per un valore superiore a 2,8 milioni di euro. Le autorità hanno così interrotto un’attività illegale che coinvolgeva la stampa e la distribuzione di moneta falsa.

Un’operazione della Guardia di finanza a Torre Annunziata sventa l’ultima truffa che puntava alla produzione e allo smercio di banconote false. Della serie: gli ultimi falsari sulle orme di Totò nel Napoletano: ma questo non è un film, bensì una notizia di cronaca dai risvolti inquietanti. Una vicenda che nella sua narrazione presenta tutti i punti chiave della commedia del grande comico partenopeo La banda degli onesti, ma con fini tutt’altro che risibili, e dai contorni che rimandano a un tesoro di carta straccia pronto a inondare il mercato. Prodotto con precisione quasi industriale nel cuore del Napoletano e organizzato nel dettaglio di un piano che di onesto non ha proprio nulla. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Altro che “banda degli onesti”, blitz della Gdf sventa la truffa e sequestra stamperia e banconote false per oltre 2.800.000€ Articoli correlati Stamperia clandestina a Torre Annunziata, sequestrate banconote false per oltre 2,8 milioni di euro(Adnkronos) – Sequestrata stamperia clandestina di banconote a Torre Annunziata, in provincia di Napoli: un arresto. Torre Annunziata, stamperia clandestina di banconote false: sequestri per oltre 2,8 milioni di euroArrestato il proprietario dell’immobile a Torre Annunziata, trovati anche droga e attrezzature per la contraffazione. Contenuti e approfondimenti su Altro che banda degli onesti blitz... Temi più discussi: Mercogliano, rapina in gioielleria: condannata la banda dei rolex; Torture con l'acqua bollente riprese in video. La banda dei pischelli di Roma ovest va a processo; Pantagruel celebra Claudio Caligari: incontro a Palazzo Ghizzoni Nasalli con Francesca Serafini e Giordano Meacci; Mestre, raid sulle auto in sosta, decine di finestrini distrutti dai vandali dietro l'ospedale. Banda degli orologi, spunta un altro scippo di un costoso Patek PhilippeCi sarebbe un’altra contestazione per la banda che avrebbe messo a segno una decina di colpi, scippi e furti, in Costa Smeralda e in diverse località del territorio di Arzachena. Le tre persone ... unionesarda.it Banda degli orologi in Costa Smeralda: ritrovato a Olbia il Patek Philippe di lusso rubatoProseguono le indagini dei carabinieri della sezione operativa di Olbia per sgominare una banda di rapinatori che da alcune settimane ha terrorizzato la Costa Smeralda, scippando i turisti che ... unionesarda.it #Iran Ucciso nella notte, da un raid aereo israeliano, un altro pezzo di potere iraniano, si tratta del ministro dell’intelligence Esmaeil Khatib. Lo riporta il sito Ynet. La notizia è stata confermata da Iran International, testata dell’opposizione iraniana con sede a - facebook.com facebook L’altro boicottaggio. I pro-pal contro Israele alla Biennale x.com