Gruppo Fs e Certares alleanza miliardaria per l’Alta Velocità europea

Il Gruppo FS e Certares hanno annunciato la nascita di una joint venture dedicata allo sviluppo dell’Alta Velocità europea. L’accordo prevede investimenti di circa un miliardo di euro, l’acquisto di 19 nuovi treni e il potenziamento delle tratte internazionali, con un focus particolare sulla linea Parigi-Londra entro il 2029. Questa alleanza mira a rafforzare la connettività ferroviaria tra Italia e Europa, promuovendo un sistema di trasporto più efficiente e sostenibile.

Roma., 30 dicembre 2025 – La creazione di una joint venture, il rafforzamento dell' Alta Velocità sulle tratte internazionali partendo da Fs France e con l'ingresso entro il 2029 sulla tratta Parigi-Londra, investimenti per un miliardo, l'acquisto di 19 nuovi treni. Sono alcuni dei contenuti principali della partnership strategica firmata tra il Gruppo FS e il fondo americano Certares. L'accordo prevede la creazione di una joint venture e include un investimento in Trenitalia France finalizzato ad accelerarne la crescita e consolidarne la presenza in Francia, nel Regno Unito e nei mercati transfrontalieri.

